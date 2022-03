Au vert : Balcons en mode tutti frutti

Quelques tendances se dégagent du dernier salon Habitat-Jardin, qui s’est déroulé en Suisse, pour aménager son petit coin d’extérieur

C’est la synthèse du nord et du sud. Des motifs écossais dans des nuances pétantes propres aux Antilles. Dans sa nouvelle collection, Interio introduit des courants éclectiques, autant pour le jardin que pour le balcon. Aux banquettes d’esprit lounge, on peut substituer des transats de plusieurs couleurs.

«Cette année, c’est le retour de la couleur», annonce Sophie Buffard, directrice de la marque française Art Meli. Elle figurait parmi les 500 exposants de la foire Habitat-Jardin, qui s’est achevée hier. L’événement regorgeait d’idées, notamment pour la décoration des balcons et des terrasses.

Sur le stand d’Art Meli, tables et fauteuils ont des lignes épurées. Ils sont blancs, mais réveillés par les tons flashy de coussins orange ou des lumières changeantes incrustées dans la table via des LED. Ce type d’éclairage se retrouve chez plusieurs fabricants et se décline en chandeliers, en plateaux, en lampes de table ou même en sculptures. «Il faut retenir que l’extérieur est une continuité de son intérieur, explique Chantal Di Lallo, directrice du label Jardin de ville. Les clients sont, en fait, à la recherche d’un second salon».

De nouveaux matériaux, tels que la batyline, permettent aux sièges comme aux tapis de résister aux intempéries. Tout reste donc en place à l’année. Le nettoyage se fait au jet. «À l’achat, c’est plus cher, mais la durée de vie est rallongée», explique Olivier David, chez Eugène Baud.

«Pour les meubles, la tendance est à l’alliance du naturel avec de l’ancien et du contemporain», estime ainsi Julie Magnenat, de la maison Eleven Design. Ses tables intègrent des éléments récupérés sur un vieux bateau, montés sur de l’inox. On trouve également de la fibre de verre et du cuir marin.

Les plantes sont toujours présentes, mais elles gagnent dorénavant en sobriété. «On tend vers l’épure, avec des graminées, ou on utilise des végétaux faciles à tailler: du buis ou de l’if», indique encore le paysagiste Benjamin Simonet, de chez Regards sur l’Extérieur. Enfin, les professionnels conseillent d’agrémenter les pots avec des tuteurs métalliques. Ils peuvent être usés et rouillés ou, à l’opposé, en inox chromé.