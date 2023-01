New York : Baleine échouée sur la plage: «C’est une bien triste journée»

Une baleine à bosse de plus de dix mètres de long est venue s’échouer sur une plage de l’État de New York, lundi. L’animal n’a pas pu être sauvé.

Des promeneurs matinaux ont fait une impressionnante rencontre, lundi vers 6,h30, sur une plage de Long Island (New York). Une baleine à bosse de 10,5 mètres de long était venue s’échouer sur le sable de Lido Beach. Le temps que les secouristes arrivent, il était trop tard pour sauver l’animal, rapporte News 12 . Si les échouages de baleines sont plutôt fréquents dans la région, la ville de Hempstead n’en avait plus vécu depuis plusieurs années.

Qui plus est, le gabarit de la baleine échouée a laissé les secouristes pantois. «C’est de loin la plus imposante. Les équipes travaillent ici depuis près de 20 ans et n’avaient jamais vu une baleine de cette taille», relève Don Clavin, chef des autorités de la ville. Les intervenants ont éloigné le cétacé de l’eau à l’aide d’une grue, en raison de la marée haute. «C’est une bien triste journée, on n’aime pas voir ce genre de choses», déplore le responsable.