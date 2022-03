Ballerines et clowns dans l’arène parisienne

Jean-Paul Gaultier a célébré la danse et le mouvement dans le cadre de la présentation des collections de prêt-à-porter pour l’été prochain, à Paris. Alors qu’il vient de réaliser les costumes du spectacle «Blanche-Neige», d’Angelin Preljocaj, il propose des maillots de bain drapés à cape intégrée, susceptibles de se transformer en robes, des jupes nouées à la taille, des débardeurs superposés et de longues robes fluides à ceinture torsadée. «Les danseurs ont un rapport avec le vêtement qui est très intéressant et qui donne des enroulades, des drapés...», explique-t-il.

De son côté, le styliste indien Manish Arora, pour la maison japonaise Issey Miyake, a présenté des tenues colorées et à paillettes inspirées de l’univers du cirque. Le ton est donné dès le premier modèle: teint blafard et coiffe de clown blanc, buste aux rayures de sucre d’orge, jupe en forme de manège qu’un petit coup de doigt suffit à faire tourner. Suivront des microrobes remodelant les hanches, des paletots à larges manches, des survêtements rappelant les costumes des clowns, des robes à ruchés, des soutiens-gorge dessinant des seins pointus et colorés.