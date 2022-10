Chantier au Luxembourg: Ballet grandiose sur l'A3, le pont géant est en place

Un chantier grandiose. En construction depuis 2019 au bord de l'autoroute A3, entre la Croix de Bettembourg et celle de Gasperich, le deuxième plus grand pont bow-string d'Europe a été mis en place la nuit dernière. Porté par une trentaine d'engins hydrauliques, l'ouvrage de 200 m de long, 20 m de large, 40 m de haut et plus de 5800 tonnes a commencé sa traversée de l'autoroute, au coup de klaxon, vers 1 h du matin. Après plus d'une heure d'un lent et majestueux ballet, sous les yeux de centaines d'ouvriers qui ont pris part à sa construction, le pont a pris sa position définitive.

Pas à pas, dans la nuit noire, porté par es rangées d'engins baptisés kamags, le pont a d'abord été guidé en ligne droite, avant d'effectuer une rotation pour prendre place. Sur l'autoroute plusieurs dizaines d'ouvriers s'assuraient que la manoeuvre se déroule sans accroc. Si ce ripage était fermé au public, quelques centaines d'invités pouvaient assister à ce spectacle spectaculaire.

Pont ferroviaire Le ripage a débuté vers 1 h du matin dans la nuit de vendredi à samedi. Vincent Lescaut/ L'essentiel

Ce pont ferroviaire permettra un dédoublement des voies entre Luxembourg et Bettembourg et jusqu'a la frontière française à l'horizon 2026. « C'est un projet phare de l'extension du réseau de chemin de fer» , a insisté, sur place, le ministre des Travaux publics et de la Mobilité, François Bausch. Cela nous permettra d'augmenter énormément les capacités. Quand tout sera terminé les frontaliers français notamment pourront bénéficier de neuf trains par heure ». Le dédoublement de la ligne devrait coûter 300 millions d'euros, et ce pont en est l'un des éléments les plus chers.

Un moment émouvant

«Il aura deux appuis de part et d'autre de l'autoroute où ont été placés des véhicules spéciaux avec des pneus capables de supporter cette charge (NDLR: 12 tonnes par pneu). Ils se déplacent en mouvement synchrone (à environ 2 km/h). Le pont va ensuite être fixé et l'ensemble bétonné puis le tablier sera placé. C'est un moment émouvant, le fruit du travail et des efforts de centaines de personnes qui sont représentées ici ce soir. Des premières études aux plans en passant par ceux qui ont préfabriqué le pont dans des ateliers et ceux qui l'ont assemblé, peint et déplacé», assurait Henri Werdel, directeur de la gestion de l'infrastructure des CFL.

« C'est une grande nuit pour les CFL. Un moment exceptionnel. C'est un chantier et pas une inauguration traditionnelle. Un chantier spectaculaire pour un ouvrage d'art d'exception., abondait Marc Wengler, directeur général des CFL. Cette nouvelle ligne à deux voies est un élément majeur du projet d'extension et de modernisation du réseau ferroviaire au Luxembourg. Le réseau est complètement saturé et le tronçon dont fait partie ce pont est le plus important goulot d'étranglement. Le but est de pouvoir conserver à l'avenir le rythme des trois dernières années avec une hausse annuelle de 3 à 5% du nombre de voyageurs». L'autoroute A3 restera fermée jusqu'à lundi 5 h pour la suite des opérations.