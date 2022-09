En Écosse : Balmoral, la résidence où est morte la reine Elizabeth II

La résidence de Balmoral, où Elizabeth II est décédée jeudi, est une propriété privée de la famille royale où la monarque aimait passer l'été avec ses proches, dans une région sauvage du nord de l'Écosse, bien loin de la foule et des regards. C'est dans cette résidence qu'aura été prise la dernière photographie de la reine, mardi, quand elle a reçu la toute nouvelle cheffe du gouvernement Liz Truss. On y voit Elizabeth II, 96 ans, souriante, mais frêle, appuyée sur sa canne, dans un salon turquoise et devant une cheminée en marbre. Une rare image de l'intérieur de la résidence.