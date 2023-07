Le Luxembourg en bref: Le nouvel écrin en bois de Baloise à Leudelange

La compagnie d'assurance Baloise a inauguré, mercredi soir, son nouveau siège à Leudelange, qu'elle partage avec BPI Real Estate et CLE. L'immeuble baptisé WOODEN est déjà en service depuis début 2023. «La présence du bois dans les bureaux augmente la sensation de bien-être et les émotions positives», assure Baloise dans un communiqué. «On n'a pas l'impression d'être enfermés entre 4 murs, mais d'avoir vue sur quelque chose de plus large, ouvert sur la nature environnante», confirme Pierre Ylieff, Head of IT Architecture chez Baloise, cité dans le communiqué.