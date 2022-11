: Baloise fait évoluer son image

Présente depuis plus de 130 ans au Luxembourg, Baloise transforme son image en profondeur avant d’entamer, en début d’année prochaine, son déménagement vers Leudelange.

Bien ancrée dans le présent, orientée vers l’avenir

Depuis 1890, Baloise s’est développée au Grand-Duché et bien au-delà des frontières avec dynamisme et la volonté d’accompagner ses clients dans tous les domaines liés à leurs parcours. Un assureur humain, responsable et accessible, qui se présente donc aujourd’hui sous une nouvelle identité remaniée, correspondant davantage à ses valeurs. Une image graphique toute neuve, aux couleurs pétillantes et un logo simplifié, qui reflète les ambitions de l’assureur luxembourgeois : simplifier la vie de ses clients en répondant efficacement et rapidement à leurs besoins de manière claire et transparente.

À ce sujet, Baloise fourmille d’idées. Précurseur et véritable actrice de l’innovation dans le secteur, Baloise challenge sans cesse son offre, noue des partenariats avec des experts dans leurs domaines, et se positionne comme leader de l’innovation dans le monde assurantiel en créant des produits qui font des émules…

En effet, le monde change, et Baloise s’adapte d’une part aux défis actuels et d’autre part s’attache à anticiper les besoins futurs de ses clients. Après avoir lancé la première assurance pour les véhicules hybrides et électriques Drive Electric, elle a imaginé la première assurance habitation en ligne GoodStart, qui permet d’assurer son appartement directement de chez soi en quelques clics. Une autre vision de l’assurance donc, qui se veut plus simple, plus accessible et plus flexible.

Une vision pour demain

Consciente des enjeux climatiques et sociétaux, la responsabilité de Baloise est de s’engager pour le futur. Non seulement précurseur en matière de durabilité, avec des produits d’assurance comme Drive Electric (assurances véhicules hybrides et électriques), InsureMyBike (assurance vélo) ou encore SwitchPlan (assurance-vie 100% durable), Baloise œuvre également au quotidien afin de réduire son impact carbone. Un exemple parmi d’autres initiatives : la dématérialisation des processus et la digitalisation, avec notamment le portail client MyBaloise, ont permis d’amorcer ce changement et de réduire drastiquement la consommation de papier.

Un déménagement à Leudelange