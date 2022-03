Vingt ans après «The Wire» : Baltimore, vedette d’une nouvelle série

Vingt ans après «The Wire», le duo George Pelecanos et David Simon se penche à nouveau sur la police de cette ville américaine, avec une mini-série basée sur une histoire vraie.

Retour à Baltimore, connue pour ses violences. Vingt ans après «The Wire», le duo George Pelecanos et David Simon se penche à nouveau sur la police de cette ville américaine, avec une mini-série basée sur une histoire vraie. «We Own This City», qui se fonde sur le livre éponyme du journaliste américain d’investigation, Justin Fenton, «La ville nous appartient», a été produite par HBO. Elle a été présentée samedi au festival de séries, Séries Mania, à Lille, en France.

Contrairement à «The Wire» («Sur écoute», NDLR, immense succès critique qui s’inscrit dans la durée – cinq saisons de 2002 à 2008 –, «We Own This City» sera brève: six épisodes d’une heure. Elle retrace une gigantesque affaire de corruption au sein de la police de Baltimore, mise à jour dans le sillage des émeutes qui ont suivi la mort en 2015 du jeune Afro-Américain Freddie Gray lors de son interpellation.

Pour certaines scènes, c’était mot pour mot la réalité. C’était incroyable Le journaliste américain d’investigation Justin Fenton

«C’est David Simon qui m’a contacté pendant le procès. Il m’a dit: "tu devrais écrire un livre et si tu l’écris, on fera une série basée dessus", se souvient, dans un entretien à l’AFP, Justin Fenton. Tous deux ont travaillé pour le même journal, le Baltimore Sun, à des époques différentes. «Sur certains aspects, les choses ont été dramatisées, mais pour certaines scènes, que j’ai regardées en train d’être filmées pendant le tournage, c’était mot pour mot la réalité. C’était incroyable», explique-t-il.

Quand le scandale a éclaté en 2016, Justin Fenton, reporter chargé des affaires criminelles depuis huit ans pour son journal, n’avait rien vu venir. Et pourtant, pendant des années, une poignée d’officiers d’une unité prestigieuse, opérant la plupart du temps en civil, se sont livrés impunément à du racket et des exactions. Ils extorquaient de l’argent et de la drogue, découverts chez des trafiquants, en gardaient une partie pour eux ou la revendaient. Parfois, ils plaçaient eux-mêmes de fausses preuves, des armes notamment, pour faire accuser des gens – en majorité dans des quartiers pauvres à forte population noire – ce qui leur permettait d’afficher de meilleurs résultats devant leur hiérarchie.