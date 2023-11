Bande dessinée: Avec la musique, Mimmo s’extrait du quotidien

Les paysages et les couleurs constituent une partie importante du récit.

Le petit village italien est magnifique, avec ses reliefs, sa végétation foisonnante et son eau limpide. Pourtant, tout n’est pas rose tous les jours pour Mimmo et ses amis, les personnages de «Maltempo». Entre ennuis, problèmes financiers, difficultés avec les filles et violences avec les lascars du coin, les jeunes garçons vivent quelques tracas.