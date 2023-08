Bande dessinée: Gaston a le droit de continuer ses gaffes

Ce dernier avait repris la série mythique avec l’intention de respecter très scrupuleusement l’esprit du créateur du personnage, le Belge André Franquin (1924-1997), l'une des grandes figures du genre, adulé en Belgique et au-delà. Toutefois, la fille et ayant droit de Franquin, Isabelle, avait demandé d’arrêter le projet dès qu’elle en avait été informée début 2022.

Son père, insistait-elle, avait «toujours exprimé de son vivant, de manière continue et répétée, sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d’un autre dessinateur». Pour trancher le différend, les éditions Dupuis et Isabelle Franquin avaient opté pour un arbitrage privé, en l’occurrence celui d’un avocat de Bruxelles. Celui-ci avait conclu en mai 2023 que Gaston Lagaffe pouvait renaître «à condition de solliciter l’approbation préalable d’Isabelle Franquin». Du point de vue de l’ayant droit, «tout refus doit être justifié par des motifs éthiques ou artistiques».

Version plus moderne

Gaston Lagaffe, employé de bureau à la paresse et à la maladresse légendaires, est un anti-héros créé en 1957 qui personnalise la résistance aux injonctions à la productivité et au conformisme. Delaf a revendiqué une méthode particulière pour reprendre le personnage: il en a répertorié soigneusement toutes les attitudes et caractéristiques, ainsi que tout son environnement, avant de l’immerger dans des situations plus modernes. Son dessin copie à la perfection celui de Franquin.