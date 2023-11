Bande dessinée: Largo Winch connaît enfin ses origines

Qu’est-il arrivé à Largo Winch et à sa famille avant que le jeune homme soit propulsé à la tête du groupe W? C’est à cette question que répond la série en trois tomes, signée Van Hamme et Bertet, qui vient de s’achever sur un troisième album. Après des albums consacrés à Vanko puis Tom et Lisa, le dernier s’attarde sur Danitza, la mère du futur héros.