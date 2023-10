Bande dessinée: Le burger se décline à la sauce manga

Un client fidèle et exigeant d’un restaurant s’indigne qu’on lui serve un hamburger… jusqu’à ce qu’il le goûte et le trouve délicieux. Ainsi débute la nouvelle série «Today’s burger», dont les deux premiers tomes sont disponibles. Le manga s’attaque donc à la culture du burger, ce plat international par excellence, que la plupart des cuisiniers professionnels et amateurs ont tenté d’adapter.