Bande dessinée: Le Chat fête ses quarante ans avec un album

Si le Chat n’a pas l’air d’être à la fête, il célèbre bien son anniversaire. Cela fait déjà 40 ans que les lecteurs l’ont découvert dans les pages du Soir, en Belgique. L’événement est signalé à plusieurs reprises dans l’album, somme toute très classique. Pas d’histoires développées (la plus longue s’étend sur trois pages), des strips, des gags en une seule case, des détournements de vieilles gravures, etc.

Alerte et vif d'esprit

Les plus anciens lecteurs ne sont donc pas dépaysés. Philippe Geluck rebondit de temps en temps sur l’actualité, avec par exemple le mouvement iranien, mais sans en faire trop. Le Chat reste intemporel, détaché de toute polémique politique, et c’est tant mieux. Sa force réside dans la finesse d’esprit et les calembours bien trouvés.