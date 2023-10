Bande dessinée: Le mode d’emploi théorique du bonheur

Le cadre: un mariage dans lequel à peu près tout le monde a l’air de s’amuser, en tout cas s’époumone sur de vieux tubes. Les personnages: Sonia, une adolescente blasée de tout, qui se retrouve entre son père Djalil, qui tente de la décoincer, et Rebecca, une vieille amie d’école qu’il retrouve à l’occasion des festivités. Ils sont vite rejoints par Damien, un autre ancien collègue de l’époque. De là partent «Les aventuriers du bonheur perdu».

Chacun raconte son parcours. Djalil est devenu entrepreneur à succès, Rebecca est psychologue, Damien vit de petits boulots. Au fur et à mesure, et en s’appuyant sur les expériences des protagonistes du mariage, les mécanismes du bonheur sont décortiqués. «Attends, tu étudies "scientifiquement" le bonheur?», s’étonne Djalil.

Psychologie et humour

Tous ont donc suivi des parcours très différents, voire opposés. Ils ont des visions différentes de la réussite et du bonheur. Quête matérielle selon Djalil, impasse selon Damien, fumisterie faite de faux-semblants selon Sonia. Au milieu, Rebecca délivre ses explications. L’album de 136 pages réussit l’exploit de ne pas assommer le lecteur avec un tel sujet. Cela tient entre autres au graphisme coloré et à l’enchaînement d’exemples illustrés par des saynètes pédagogiques et percutantes.