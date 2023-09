Bande dessinée: Titeuf revient semer le bazar avec ses gags

Revoilà Titeuf! Deux ans après son précédent album relatant une seule longue histoire , Zep propose de nouveau une série de gags d’une page, dans un format qui est donc bien connu des lecteurs depuis toutes ces années. Dans «Suivez la mèche», c’est le grand retour à l’école, dans la cour de récré, chez les parents et dans le quartier.

La recette fonctionne toujours pour les amateurs de la série. Volontiers fier-à-bras devant ses camarades, Titeuf se montre plus timoré devant l’autorité et au moment d’assumer ses (nombreuses) bêtises. Comme souvent dans la série, des thèmes contemporains liés à l’amour ou la sexualité sont abordés. Ainsi, les ados se mélangent les crayons sur les termes «homosexuel», «autosexuel», «réflexosexuel», etc. Puis dans un gag en fin d’album, ils s’interrogent sur la notion de consentement.