Un épais condensé du mythique Journal de Tintin

Le Journal de Tintin est un mythe qui parle aux lecteurs les plus expérimentés. C’est un nouveau condensé de ce titre que publient les éditions Le Lombard et Moulinsart, avec le tome 2 de «La grande aventure du Journal Tintin», sept ans après le premier.

En plus de l’album rétrospectif, les éditions du Lombard font revivre le Journal de Tintin… le temps d’un numéro. Le héros à la houppette a droit à la couverture et à de nombreuses pages, tout en laissant la place à d’autres héros. Des auteurs contemporains exposent leur talent, dans l’esprit de ce qu’était la publication. Faudra-t-il attendre 35 ans avant le prochain numéro?

Version française

Au menu de ce second volume, des œuvres d’Hergé évidemment, notamment des couvertures des journaux dédiés à Tintin et des planches de Jo, Zette et Jocko. Mais aussi Michel Vaillant, Ric Hochet, Cro-Magnon, Cubitus, Yakari, Robin Dubois, et tant d’autres. Certains personnages, hélas oubliés depuis, peuvent ainsi vivre une deuxième jeunesse.