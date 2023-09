Bande dessinée: Une quête de sens et d’adrénaline sur deux roues

À Carbonia, une petite ville de Sardaigne, les sarcasmes fusent. Surtout que Franca s’est inscrite pour la célèbre course annuelle sur le circuit local. Malgré les reproches de sa tante, les moqueries, le surnom de «Motorossa», et un pilotage plus qu’hasardeux, la jeune femme persévère et fonce tête baissée. Et fait des progrès, grâce aux conseils de son oncle bienveillant. Dans sa combinaison bleue, elle semble même habitée par sa nouvelle passion.