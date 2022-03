Voyage : Bangkok, ville la plus visitée au monde

La capitale de la Thaïlande se classe devant Paris, Londres et New York. Les régions asiatiques sont les plus prisées.

Avec 15,98 millions de visiteurs attendus en 2013, la capitale de la Thaïlande est ­devenue la destination la plus courue au monde, selon un classement du «Global Destination Cities Index» de MasterCard. Viennent ensuite Londres (15,96), Paris (13,92), puis Singapour et New York.

Sur les 132 villes en compétition, 42 sont asiatiques. Le grand nombre de touristes chinois, férus de Bangkok, est la raison de ce nouvel ordre mondial. Désormais, les citoyens de l'Empire du Milieu forment la plus grosse population touristique avec 83 millions d'individus qui voyagent chaque ­année. Cette communauté a dépensé à l’étranger l'équivalent de 78,3 milliards d'euros en 2012.