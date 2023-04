Bannis à l'étranger, des médecins se recyclent au Luxembourg

Les médecins concernés font le plus souvent face à des affaires d'escroquerie.

Le phénomène n'est pas nouveau, et ne concerne pas seulement le Grand-Duché, mais il constitue tout de même «un vrai problème», de l'aveu du Dr. Roger Heftrich, secrétaire général du Collège médical au Luxembourg. Des médecins interdits d'exercer dans les pays voisins n'hésitent pas à traverser la frontière pour redémarrer leur activité, laissant les instances impuissantes, et les patients dans l'ignorance.

Selon nos informations, une demi-douzaine de cas seraient problématiques «dans plusieurs spécialités», glisse le Dr. Heftrich. Venus de la Grande Région pour la plupart, ces professionnels seraient devenus «persona non grata» dans leur pays d'origine, le plus souvent pour des fautes liées à des facturations, voire des soupçons d'escroquerie à l'assurance maladie. Dans d'autres cas – plus rares – il peut s'agir de pratiques douteuses ou d'incompétence.