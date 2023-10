Banque historique au Luxembourg: C'est officiel, Fortuna Banque cesse ses activités

Actée depuis août 2022 , la disparition de Fortuna Banque a été officialisée jeudi. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a ainsi prononcé la liquidation de la société. Rappelons que les clients de la banque coopérative luxembourgeoise, créée en 1920, se sont vu proposer un «processus simplifié et rapide» pour rejoindre la Banque et Caisse d'Épargne de l'État (Spuerkess).

«Depuis août 2022, la somme de bilan a été réduite de plus de 85%, explique la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) dans un communiqué. Aujourd’hui, les processus opérationnels mis en place par Fortuna Banque ne permettent plus d’assurer l’adéquation temporelle entre les rentrées de fonds – liées aux remboursements des quelques crédits restant à l’actif – et les sorties de flux – liés aux frais opérationnels et remboursements de dépôts».