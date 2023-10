Banque au Luxembourg : Des perturbations sur le Web Banking de la BIL

«En tant que mandataire du compte de la société, je suis toujours dans l’impossibilité de payer les loyers et les salaires de mon entreprise!», déplore Philippe, un client de la Banque internationale à Luxembourg (BIL). La banque connaît depuis quelques jours des perturbations au niveau de ses accès en ligne, à savoir BIL net et l'application Bil Payconiq.

«Le week-end dernier, nos produits et nos services ont déménagé vers une nouvelle plateforme informatique afin d’améliorer la qualité de nos produits et services, explique le porte-parole de la BIL. Nous avions prévenu nos clients depuis le 15 septembre, sur l'application, par courrier et sur notre site Internet».