Banque: Société Générale veut réduire de 50% son exposition à la production d’hydrocarbures

«Nous allons accélérer la décarbonation de nos activités» et jouer «un rôle leader dans la transition énergétique, environnementale et sociale», a déclaré M. Krupa dans un communiqué. Le document précise également un objectif à 2030 de -80%, toujours par rapport à 2019, ainsi que l’arrêt de l’offre de produits et services financiers dédiés aux projets de nouveaux champs de production de pétrole et de gaz au 1er janvier 2024.