37 banquiers au Luxembourg gagnent plus d’un million d’euros

On comptait 37 banquiers millionnaires au Luxembourg en 2021, selon les documents de l’ABE, consultés par L’essentiel. Trente-quatre se situaient dans la fourchette de 1 à 2 millions d’euros, un dans celle allant de 2 à 3 millions, et deux gagnaient entre 4 et 5 millions d’euros. Ces banquiers millionnaires affichaient une rémunération annuelle moyenne proche de 1,5 million d’euros, la part variable représentant un peu plus de la moitié de ces émoluments.