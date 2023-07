Après une fonte record, la banquise antarctique peine à se reformer

Une étendue «extraordinairement faible»

«Est-on entré dans un nouveau régime?»

«Un événement inédit et inquiétant», confirme Jean-Baptiste Sallée, océanographe et climatologue au Centre national français de la recherche scientifique (CNRS). «On est dans quelque chose de jamais vu, avec une banquise qui ne croît pas au rythme naturel. La question, c'est: est-on entré dans un nouveau régime? Mais il est encore trop tôt pour y répondre».

Phénomène auto-entretenu

Une hypothèse serait, selon lui, qu'il s'agisse d'un phénomène auto-entretenu: l'océan se réchauffe plus fortement l'été, faute de banquise. Puis, «quand l'hiver revient, il faut d'abord libérer toute la chaleur excédentaire avant de pouvoir former de la glace de mer», explique M. Massonnet. Cette glace, plus fine, fond aussi plus rapidement une fois l'été revenu.