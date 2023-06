Football: Baptême du feu pour les jeunes face à Malte

Le sélectionneur, Luc Holtz, devra donc s'appuyer sur quelques-uns des nombreux jeunes qu'il a appelés en vue des éliminatoires de l'Euro 2024 qui arrivent, face au Liechtenstein (17 juin) et en Bosnie-Herzégovine (20 juin). «C'est un bon match pour lancer des jeunes et c'est important pour ceux qui ont moins de temps de jeu en club de retrouver des automatismes individuels et collectifs, estime Holtz. Mais tout sera fait en vue des matches à suivre».