Nouvelle idylle : Baptiste Giabiconi est enfin amoureux

Le mannequin chanteur n’est plus un cœur à prendre. Il roucoule avec une Américaine de 25 ans...

Après le succès de son premier album, «Oxygen», qui s’est déjà vendu à 84 000 exemplaires, Baptiste Giabiconi vient de trouver l’amour. L’heureuse élue s’appelle Stéphanie, une Américaine qui travaille dans une agence de publicité à New York. «On s’est rencontrés en septembre dernier. J’étais à New York pour tourner un clip. Le soir, je suis allé dans un restaurant, avec mon équipe et elle fêtait son anniversaire avec des copines à une autre table. On s’est vus, on s’est parlé et on s’est tout de suite plu. On s’est revus le lendemain», a raconté le Français de 23 ans à Public.