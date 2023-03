Futur carnet rose: Baptiste Giabiconi va devenir papa

Pas de photo d'une mini paire de baskets ou d'un test de grossesse positif: quand on est mannequin pour les plus grandes marques et qu'on a été photographié par les plus grands, on poste un cliché travaillé pour annoncer la grande nouvelle. Baptiste Giabiconi a donc publié une magnifique photo en noir et blanc où, les yeux fermés, il appuie sa tête contre le ventre arrondi de sa compagne. Avec comme simple légende «Devenir papa...».