Barack Obama aime le foot

Le président des États-Unis a écrit à la Fédération internationale de football pour soutenir la candidature américaine à l'organisation de la Coupe du monde en 2018 ou 2022.

«Cette candidature concerne bien plus qu'un sport, poursuit-il. Ce sont les États-Unis qui invitent le monde à se réunir dans notre grand pays pour partager des espoirs et des rêves». Le choix des pays hôtes des éditions 2018 et 2022 du Mondial se fera en décembre 2010.

Selon la Fédération américaine, l'Australie, l'Angleterre, l'Indonésie, le Japon, le Mexique et la Russie ont également exprimé formellement leur intention d'organiser le Mondial en 2018 et 2022. Les Pays-Bas et la Belgique ainsi que le Portugal et l'Espagne l'ont fait de manière conjointe alors que le Qatar et la Corée du Sud ont montré leur intérêt pour la seule édition 2022.