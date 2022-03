Barack Obama réformera la santé cette année

Face aux doutes, Obama a dit qu'il réformerait cette année le système de santé américain.

À un moment critique, il a défendu bec et ongles un projet dont l’échec serait lourd de conséquences politiques pour lui. «Nous adopterons une réforme diminuant les coûts, encourageant la liberté de choix et octroyant une couverture santé sur laquelle tous les Américains pourront compter. Et nous le ferons cette année», a dit M. Obama.