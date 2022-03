«Barack the Magic Negro» sème le trouble

Présentée comme une plaisanterie, une chanson distribuée par un responsable du parti républicain américain, évoquant le président comme un «nègre», met dans l'embarras le camp de John McCain.

Reprenant le thème de la musique d'un film pour enfants, «Puff the Magic Dragon», la chanson débute par «"Barack the Magic Negro" vit à Washington», et vise évidemment Barack Obama, le président élu américain.