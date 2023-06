Barbara Agostino, première foraine à devenir députée

La fille d’une famille d’origine italienne met en avant son parcours. «Quand j’étais petite, nous avions tendance à considérer que la politique était pour les hommes d’un certain âge. En plus, c’est la première fois qu’un forain entre à la Chambre», explique celle qui tient «le plus grand restaurant de la Schueberfouer». Selon elle, «c’est important que les gens du milieu se sentent représentés».