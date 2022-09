Nuits de la Culture 2022: Barbara, Giacomo et Félix: des marionnettes géantes pour finir en apothéose

Depuis mai, Barbara, Giacomo et Félix étaient tapis sur les friches d’Esch-Schifflange. Les visiteurs participant aux apéros et petits festivals organisés ponctuellement sur le site cet été étaient loin de se douter que les trois marionnettes géantes, montées sur camion, étaient stockées dans un hangar à quelques pas d’eux.

La rate, l’ours et le sanglier, conçus par la compagnie La Machine, entreront dans la lumière samedi soir lors du grand final des Nuits de la Culture 2022. Jeudi matin, la presse a pu y jeter un œil. Devant Barbara, Hugues Sagot, constructeur de machines de spectacle, explique son fonctionnement. «Le manipulateur grimpe sur les échelons le long de l’échine pour s’installer dans la tête de la machine, conçue à la manière d’un cockpit. De là, grâce à un système de poulies, il contrôle les mouvements de la tête avec les pieds et ceux des yeux, sourcils, etc. avec les mains».