Témoignage glaçant: Barbara Pravi victime de violences conjugales à 17 ans

La chanteuse a terminé 2e de l’Eurovision en 2021, derrière le groupe italien Maneskin. YouTube

Barbara Pravi, qui a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson en 2021 avec le titre «Voilà», a confié dans une interview l’enfer qu’elle a vécu lors de sa première histoire d’amour. «J’avais 17 ans. C’était le premier mec que j’avais. Ce garçon me frappait tout le temps», a expliqué l’artiste, aujourd’hui âgée de 29 ans.

La Française s’est souvenue d’une crise de jalousie de son compagnon qui l’a particulièrement marquée. «À une soirée, j’ai dansé avec un mec. Quand on est arrivé chez lui (NDLR: son petit ami), il m’a insultée puis m’a mise par terre, s’est mis sur moi et a commencé à me frapper. Quand je me suis relevée, il m’a dit: ''Je ne veux plus jamais te revoir, dégage''», a-t-elle raconté, en précisant qu’elle s’était sentie fautive par ce qui venait de se passer.

«C'était un engrenage»

Elle est revenue le lendemain avec des fleurs pour s’excuser. «J’étais persuadée que c’était ça l’amour. J’ai compris que non quand je me suis pris un coup et que je suis tombée sur le coin du lit et que ça aurait pu me faire le coup du lapin. Et je me suis dit: «OK, là, tu aurais pu mourir».

La chanteuse a révélé qu’elle avait, par la suite, enchaîné les relations toxiques. «C’était un engrenage. J’étais sous leur emprise psychologique. Par exemple, avec mon dernier mec en date, je n’avais pas le droit de mettre mon nom sur la boîte aux lettres, alors que c’était moi qui payais le loyer. Je n’avais pas le droit de me balader dans la rue avec lui et je ne voyais plus mes amis», s’est-elle remémorée pour Konbini. Barbara Pravi s’en est sortie grâce à son meilleur ami qui lui a fait prendre conscience que ce qu’elle vivait n’était pas normal.