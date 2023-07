Le Luxembourg, «rose» de monde pour «Barbie»

Deux films radicalement différents cartonnent au box-office: «Barbie», avec des acteurs aussi sexy que Margot Robbie et Ryan Gosling, et «Oppenheimer», du multi-oscarisé Christopher Nolan, qui raconte l’histoire de l’inventeur de la bombe atomique.

Croisé ce mardi après-midi, au Kinepolis Kirchberg, Mathieu, 37 ans a choisi d’aller voir «Oppenheimer». «Je suis enseignant en histoire. C’est l’aspect historique de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide qui m’intéresse. Et j’ai beaucoup aimé les films précédents de Nolan».

«Barbie c'est mon enfance»

La nostalgie joue beaucoup pour la maman de Lily-Rose, 6 ans. «Enfant, j’ai beaucoup joué avec mes Barbies. Et maintenant, on joue ensemble avec ma fille», relate-t-elle. Ana, 30 ans, est elle aussi curieuse, car «Barbie, c’est mon enfance».

Les spectatrices, petites et grandes étaient nombreuses à s’être parées de rose et de paillettes pour l’occasion. La maman de Lilly-Nour et Zohra-Lynn, 6 ans, s’est investie pour faire plaisir à ses jumelles. «On est allées chez le coiffeur pour leur faire leurs tresses roses. On ne part pas en vacances cet été, alors on a prévu un planning d’activités pour les filles et "Barbie" en fait partie». En tant qu’adulte, elle attend encore de voir si le film va lui plaire.