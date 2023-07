«Barbie», meilleur départ de l'année au box-office nord-américain

Les deux films les plus attendus de l’été tiennent leurs promesses au box-office nord-américain: la poupée «Barbie», précédée d’une intense campagne marketing, a réalisé le meilleur lancement de l’année 2023 avec 155 millions de dollars (plus de 135 millions d'euros) de recettes durant le week-end, devant le biopic sur le concepteur de la bombe atomique, «Oppenheimer» (80,5 millions).

Ces chiffres, communiqués par les cabinets Exhibitor Relations et Comcost, devraient permettre aux salles obscures des États-Unis et du Canada de totaliser leurs meilleures recettes (environ 300 millions de dollars) sur une fin de semaine depuis la pandémie de Covid-19, qui a porté un coup dur aux cinémas.

Événement

Les deux films aux antipodes étaient très attendus, avec d’un côté «Barbie» et ses légions de fans tout de rose vêtus lors des séances et, de l’autre, la nouvelle œuvre de Christopher Nolan («Inception», «Dunkerque», «Interstellar»), qui dresse le portrait tortueux du physicien américain Robert Oppenheimer (1904-1967), le concepteur de la bombe atomique, avec Cillian Murphy dans le rôle-titre.

Sur fond de grève des acteurs et des scénaristes d’Hollywood, leur sortie concomitante a créé l’événement, un phénomène «Barbenheimer» s’emparant même des réseaux sociaux. Selon la NATO, plus de 200 000 spectateurs avaient prévu d’aller voir les deux films durant la même journée au cours du week-end, ce que prévoyait de faire Emma McNealy, une gestionnaire de comptes de 35 ans vivant dans le Colorado.

«J’ai vu sur internet que des gens voulaient le faire et ça m’a semblé drôle», a-t-elle dit à l’AFP, en glissant que Barbie avait sa priorité. «Je suis sûre que j’aurais fini par regarder («Oppenheimer»), mais pas dès le week-end de sa sortie», a-t-elle expliqué. «Je pense que beaucoup de femmes apprécient qu’une Barbie ait plus d’épaisseur dans le récit, que ce ne soit pas qu’une poupée enrobée de sucre d’orge», ajoute-t-elle à propos du film de Greta Gerwig.

Second degré

Dans une relecture pop et ironique, où le rose dégoulinant et les paillettes sont à prendre au second degré, Barbie, incarnée par Margot Robbie -- Ryan Gosling joue Ken -- est sommée de troquer ses chaussures à talons contre des sandales Birkenstock pour quitter son univers parfait de Barbie Land et plonger dans le monde réel.