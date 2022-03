Buzz : Barbie vedette d’un jeu de piste sur Foursquare

La poupée bourrée de technologie drague les geeks en leur laissant des indices de son passage sur un service ludique de géolocalisation.

Le dernier modèle de la poupée du fabricant Mattel, Barbie Video Girl, part en tournée promotionnelle dans plusieurs grandes villes américaines comme San Francisco ou New York. Le jouet, qui incorpore désormais un écran LCD, une caméra vidéo et un logiciel de montage, va chasser sur les terres de geeks, via Foursquare.