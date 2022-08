Ligue des champions : Barça, Bayern et Inter ensemble dès la phase de groupes, le Benfica avec la Juve et le PSG

Robert Lewandowski va retrouver la Bavière dès la phase de poules de la Ligue des champions 2022-2023. Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont en effet dans la même poule, selon le tirage au sort effectué ce jeudi soir. Et ça ne s'arrête pas là, puisque l'Inter de Milan s'ajoute à ce groupe de la mort, dans lequel le Victoria Plzen tentera d'exister.

Parmi les autres rencontres déjà tirées au sort, Liverpool et l'Ajax sont dans la même poule, avec le Napoli. Ce groupe très intéressant est complété par les Glasgow Rangers. Leipzig et le Real Madrid, tenant du titre, seront opposés aux Ukrainiens de Donetsk et au Celtic Glasgow. Le FC Porto affrontera l'Atlético de Madrid, Leverkusen et le FC Bruges. Séville, Manchester City, Dortmund et Copenhague composeront un groupe très relevé. Milan, Chelsea, Salzbourg et Zagreb sont dans le groupe E.