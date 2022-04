Foot/Europa League : Barcelone bousculé en quart par Francfort mais toujours en vie

Le FC Barcelone, qui restait sur six victoires consécutives en Liga, a été sérieusement malmené à Francfort jeudi en quart de finale aller de Ligue Europa, d'où il a ramené un nul précieux 1-1.

Le FC Barcelone, qui restait sur six victoires consécutives en Liga, a été sérieusement malmené à Francfort jeudi en quart de finale aller de Ligue Europa, d'où il a ramené un nul précieux 1-1 grâce à un but de Ferran Torres. Trop passifs face à des Allemands survoltés, les hommes de Xavi ont certes encore leur destin en main, mais ils n'ont pas été à la hauteur de leur rôle de grand favoris de la compétition. D'entrée de jeu, les Blaugranas ont souffert contre des adversaires entrés à 100 à l'heure dans le match, avec deux énormes occasions dans les dix premières minutes par Ansgar Knauff et Djibril Sow, le premier contré en corner et le second ne cadrant son tir.