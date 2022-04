Europa League: Barcelone et Lyon secoués à domicile et éliminés en quarts

Tous deux étaient en position favorable après avoir accroché un nul, 1-1, à l’aller. Mais le FC Barcelone et Lyon sont tombés de haut, jeudi soir en quarts de finale retour d’Europa League.

Les Allemands ont réussi à ouvrir la marque dès la 4e minute sur un pénalty transformé par Filip Kostic, ont doublé la mise sur une superbe frappe lointaine signée Rafael Santos Borré (36e) et ont même creusé l'écart à 3-0 grâce à un deuxième but de Kostic (67e), avant que Sergio Busquets (90e+1) et Memphis Depay (90e+10, sur pénalty) ne réduisent l'écart en toute fin de match, en vain.