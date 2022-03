Barclay James Harvest enflamme Beaufort

Le groupe pop britannique, star des années 70 et 80, est remonté sur scène jeudi soir pour un concert unique au pied du château.

Quelque 600 à 700 personnes, la quarantaine sonnante et trébuchante pour la plupart, s’étaient ainsi donné rendez-vous pour écouter le son d’une partie de leur jeunesse.

Présents à Beaufort dans le cadre de leur tournée européenne, les six membres du groupe ont balayé leur répertoire pendant pas moins de 2h20, alternant entre succès passés et nouveaux titres.