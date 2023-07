Nouvelles technologies: Bard, le chatbot de Google, débarque au Luxembourg pour contrer ChatGPT

«Bard est maintenant disponible dans la plupart des pays du monde et dans les langues les plus parlées», a indiqué dans un post de blog le géant américain, qui avait présenté en février cet outil destiné à répondre à ChatGPT, le logiciel phare d'OpenAI financé principalement par Microsoft. «Nous avons collaboré de manière proactive avec des experts, des décideurs et des régulateurs pour mener cette expansion», a précisé Google.