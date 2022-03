Barredo s'adjuge la cinquième étape de Paris-Nice

L'Espagnol Carlos Barredo a remporté la cinquième étape de Paris-Nice, vendredi à Sisteron. Le Néerlandais Robert Gesink conserve le maillot jaune .

Barredo a distancé ses quatre derniers compagnons d'échappée à 10 kilomètres de la ligne, en conclusion de cette étape de transition vivement menée à près de 44 km/h sous le soleil de la Haute-Provence. Le Néerlandais Karsten Kroon a pris la deuxième place, à 4 secondes, devant l'Italien Manuele Mori et les Français Christophe Moreau et Pierre Rolland.

Le peloton principal a franchi la ligne avec un retard dépassant les deux minutes, à l'issue des 172,5 kilomètres. Un groupe de 24 coureurs, qui s'est réduit par la suite, s'est dégagé aux alentours du 50e kilomètre, après un début de course très animé. Les 16 rescapés de cette échappée initiale sont entrés sur le circuit final de 18,5 kilomètres avec près de 2 minutes et demie d'avance sur le peloton, le plus souvent mené par les équipiers de Gesink.