Bruxelles : Barroso critique l'attitude solitaire de l'Allemagne

Berlin ne défend pas assez l'euro, selon le président de la Commission

européenne.

«Les hommes politiques doivent aussi dire que l’économie allemande irait beaucoup plus mal sans l’euro», a-t-il ajouté. Ces dernières semaines, une majorité d’Allemands ont rejeté l’idée d’un plan d’aide à la Grèce, parfois en des termes très virulents, et le gouvernement de la chancelière Angela Merkel a semblé hésiter avant de céder, ce qui a nui à la crédibilité. «Notre processus de décision a tout simplement duré trop longtemps. Les marchés ont vu trop de signaux contradictoires», a indiqué M. Barroso.

Prenant encore à rebours les critiques de la monnaie unique, notamment en Allemagne, le président de la Commission a ironisé en rappelant que «l’euro n’était pas une invention de la Grèce, de l’Irlande ou de l’Espagne. C’était un projet franco-allemand». «La Grèce a falsifié et manipulé (NDLR: ses comptes). C’est inacceptable. Mais l’Allemagne ne s’est pas toujours non plus comportée en conformité avec l’esprit du Pacte de stabilité».