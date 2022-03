Barroso se verrait bien rempiler

Fort de la victoire de la droite aux européennes, le président de la Commission a officialisé son souhait d'être reconduit. Mais pour l’instant, Paris et Berlin temporisent.

Le mandat de José Manuel Barroso comme président de la Commission se termine normalement en novembre. Mais lui, se verrait bien reconduit dans ses fonctions. Du côté du chef du gouvernement suédois Fredrik Reinfeldt, qui dirigera l'UE à partir de juillet, pas de problème. Ce dernier s'est dit mardi "favorable à ce que nous donnions dès à présent un mandat plein et entier au président" de la Commission. En clair: dès le sommet des dirigeants européens la semaine prochaine à Bruxelles, et pas seulement un soutien politique de principe comme voulu par la France et l'Allemagne.