18e journée Premier League : Barry sauve Manchester City in extremis

Grâce à son but marqué à la 93 Gareth Barry a sauvé son équipe lors de la 18e journée de Premier League. Le tenant du titre s'est ainsi imposé 1-0 contre Reading.

La partie a été frustrante pour les hommes de Roberto Mancini, qui se sont heurtés à un adversaire massivement replié devant son but. Les Citizens ont manqué d'inspiration et ont livré une prestation bien terne. Reading restait pourtant sur six défaites consécutives et présentait la pire défense de la Premier League avec 36 buts encaissés.