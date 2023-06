Claude Barzotti, l'auteur du «Rital», est décédé

Le chanteur belge Claude Barzotti, auteur de slows et de chansons à succès des années 1980 comme «Aime Moi», «Madame» ou «Je ne t'écrirai plus», est décédé à son domicile des suites d'un cancer, a annoncé son manager samedi à l'AFP.

L'auteur-compositeur à la voix légèrement éraillée «est mort à 69 ans dans son lit, entouré de ses deux filles», dans une commune entre Bruxelles et Charleroi, en Belgique, a déclaré Laurent Comtat. «Barzotti préférait qu'on le qualifie de chanteur d'émotion plutôt que romantique. C'était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac», a-t-il précisé.

«Je suis rital et je le reste», chantait également Barzotti dans l'un de ses tubes «Le Rital», où celui qui est né près de Charleroi le 23 juillet 1953 évoquait ses origines. Son père était un mineur italien. Dans les années 2000, il avait participé à la tournée nostalgique «Age tendre et tête de bois», avec Sheila, Patrick Juvet, Frank Alamo ou encore Stone et Charden.