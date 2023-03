Au Luxembourg: Bascharage ne veut pas du tunnel pour fluidifier le trafic

Budget doublé?

Lors d'une réunion organisée vendredi entre le conseil communal et le ministère des Travaux Publics, «aucun élément» justifiant une réorientation du projet n'a été présenté aux élus, note le conseil communal. De plus, un avis juridique commandité auprès d'un cabinet spécialisé «laisse penser que l'élaboration d'un nouveau projet entraînerait une perte de temps énorme au point de repousser sa réalisation avant longtemps». Toutes les études préparatoires seraient à refaire à partir de zéro, et il devrait être procédé à une nouvelle enquête publique et à l'élaboration de nouvelles mesures de compensation.