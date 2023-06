Jeux des Petits Etats européens: Médaille d'or pour le basket 3x3, les hommes en finale

Première médaille d'or de l'après-midi sur le terrain du basket 3x3 ! Nadia Mossong, Lisa Jablonowski, Cathy Schmit et Bridget Yoerger ont balayé Andorre en finale (21-5) après une compétition qu'elles ont écrasé du début à la fin. «On devait s'adapter à la chaleur, parce qu'il faisait plus chaud que ce qu'on pensait, mais on a bien joué ensemble et vraiment mérité de gagner le tournoi», jubile Mossong.