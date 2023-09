Basket-Ball: «Nous ne venons pas pour faire du tourisme»

De gauche à droite: Cathy Schmitt, Bridget Marie Joerger, Nadia Mossong et Lisa Jablonowski. Foto: Mélanie Maps/Editpress

Le 3x3, devenu sport olympique à Tokyo, est issu des codes du basket-ball «de rue», opposant deux équipes de trois joueurs (et d'un remplaçant, une équipe complète se compose donc de quatre joueurs) sur un demi-terrain (en général un peu moins long qu'un demi-terrain de basket cinq contre cinq).

Pour la première fois cette année, la Coupe d'Europe, qui se déroule simultanément pour les hommes et les femmes jusqu'à jeudi à Jérusalem, accueillera une équipe luxembourgeoise, composée de joueuses passées par la sélection nationale «classique», dont Nadia Mossong. Pour elle, «le 3x3 peut séduire un public qui d'habitude ne suit pas le basket. C'est un jeu rapide, des matches courts et intenses et des événements souvent animés.