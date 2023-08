Il traite un joueur de Metz de singe: prison avec sursis

Loïc Akono a reçu de nombreux soutiens du monde du basket et en dehors.

Le tribunal correctionnel a retenu «l'injure commise en raison de l'origine de M. Akono» et condamné ce septuagénaire à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple et à un stage de citoyenneté à effectuer dans les six mois.